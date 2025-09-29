iPhone 17e non sarà all'altezza del predecessore

Il futuro iPhone 17e, ovvero il successore di iPhone 16e, lo smartphone “economico” di Apple che è stato lanciato sul mercato a marzo scorso e che ha saputo distinguersi anche per la presenza del modem proprietario, dovrebbe fare capolino sul mercato il prossimo anno, ma a detta di Mark Gurman di Bloomberg il dispositivo non sarà neanche lontanamente all’altezza del modello attualmente in carica.

iPhone 17e: Apple farà compromessi importanti

Andando maggiormente nel dettaglio, con la sua ultima newsletter “Power On” il giornalista ha fatto sapere che iPhone 17e renderà molto più chiaro perché è più economico del modello base iPhone 17. Ciò farà d conseguenza apparire la gamma di prodotti dell’azienda molto più coerente per i consumatori, in particolare per i nuovi arrivati.

Con iPhone 17e Apple farà compromessi importanti rispetto ad iPhone 17. È pertanto molto probabile che sia assente la tecnologia ProMotion, ovvero il refresh rate a 120 Hz per il display, e che la fotocamera posteriore resterà una sola, a maggior ragione dopo che la medesima scelta è stata già fatta con iPhone Air.

La buon notizia è tuttavia quella che il notch proposto su iPhone 16e dovrebbe essere finalmente mandato in pensione sul nuovo modello, in favore di una più moderna, elegante ed efficiente Dynamic Island. Un altro miglioramento tutt’altro che di conto conto dovrebbe poi essere l’introduzione del più recente chip A19, anche se al fine di differenziare le prestazioni rispetto al resto della gamma è facile desumere che avrà un numero di core inferiore in confronto al modello standard.