iPhone 18: chip A 20 sui modelli Pro e Fold

Gli iPhone 17 devono ancora essere presentati, ma nel mentre si parla degli ancora futuri iPhone 18. In base alle più recenti indiscrezioni, la generazione di smartphone di Apple del 2026 farà un importante balzo in avanti grazie all’introduzione del chip A20, che dovrebbe offrire non solo prestazioni nettamente superiori, ma anche una nuova architettura.

iPhone 18: chip A 20 a 2 nm con nuovo design sui modelli pro e Fold

A rendere noto lo scenario è stato l’analista Jeff Pu, in una nota da poco redatta per GF Securities. A suo dire, il colosso di Cupertino equipaggerà l’iPhone 18 Pro, il 18 Pro Max e il modello Fold con il nuovo chip A20, basato su processo produttivo a 2 nm sviluppato da TSMC, consentendo di inserire più transistor in uno spazio ridotto, il che significa fino al 15% di prestazioni in più e un’efficienza energetica migliorata fino al 30%, secondo le stime.

Il chip A20 dovrebbe anche inaugurare una nuova tecnica di packaging chiamata Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), con la quale Apple integrerebbe la RAM direttamente sullo stesso wafer del processore, insieme a CPU, GPU e neural engine, abbandonando l’approccio con moduli separati collegati tramite interposer in silicio. Quello che si dovrebbe ottenere è un chip più compatto, con benefici notevoli su prestazioni generali e Apple Intelligence, autonomia della batteria, dissipazione del calore.

Ovviamente, andando a liberare dello spazio interno con la messa a punto di un chip più compatto, il colosso di Cupertino potrebbe avere un margine superiore per implementare miglioramenti in altri ambiti, come fotocamere, batterie e sensori.