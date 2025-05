iPhone 18: Face ID sotto il display per i modelli Pro

Al lancio della nuova gamma iPhone 17 di Apple ormai non manca molto. Questo autunno, infatti, l’azienda della “mela morsicata” toglierà i veli ai suoi nuovi smartphone. È però già tempo di parlare della serie ancora futura, dunque di iPhone 18, visto e considerato che nelle scorse ore sono stati diffusi alcuni interessanti dettagli a tal riguardo, secondo cui i device andranno a caratterizzarsi per l’adozione del Face ID sotto lo schermo, almeno per quel che concernere i modelli Pro.

iPhone 18: modelli Pro con Face ID sotto lo schermo

Infatti, in base a quanto dichiarato da Ross Young, vicepresidente di Counterpoint Research, che ha un buon track record con le informazioni relative al display per i futuri prodotti Apple, i modelli di iPhone 18 Pro saranno dotati di un sistema Face ID sotto il display.

“Alla SID Business Conference di oggi, il CEO di OTI Lumionics Michael Helander ha confermato che si aspettano che i telefoni con Face ID sotto il pannello utilizzando i loro materiali siano disponibili per la vendita nel 2026”, ha scritto Young. “Questo suggerisce che i modelli di iPhone 18 Pro avranno sotto il pannello Face ID con altre marche e modelli da seguire”.

Da tenere presente che a inizio mese, Wayne Ma di The Information ha a sua volta riferito che i modelli di iPhone 18 Pro saranno dotati di Face ID sotto lo schermo. Ha detto che i dispositivi avranno solo un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra del display, per ospitare la fotocamera anteriore. I dispositivi non avranno più un ritaglio a forma di pillola nella parte superiore dello schermo, ma non è chiaro se ciò significhi che la funzione Dynamic Island verrà rimossa o meno.