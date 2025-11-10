iPhone 18: fotocamere da 24 MP e un pieghevole mai visto prima

C’era una volta una voce insistente… l’iPhone 17 avrebbe avuto fotocamere per i selfie da 24 megapixel. Le aspettative alte, l’eccitazione palpabile. Poi Apple ha presentato l’iPhone 17 e… niente, 18 megapixel. Non male come upgrade rispetto ai 12 MP dell’iPhone 16, certo, ma non esattamente i 24 MP promessi. Nemmeno sui modelli Pro, che dovrebbero essere il top della gamma. E ora? Ora si rincorrono le stesse voci, ma questa volta sull’iPhone 18.

iPhone 18: fotocamere selfie da 24 MP

Secondo l’ultimo rapporto di JP Morgan visionato da MacRumors, Apple potrebbe finalmente introdurre le fotocamere per i selfie da 24 MP sulla serie iPhone 18 del prossimo anno. Questa volta però c’è una nota interessante, non solo i modelli Pro riceverebbero l’aggiornamento, ma l’intera linea, inclusi l’iPhone 18 standard e l’iPhone Air 2.

Di solito Apple riserva i miglioramenti hardware più consistenti ai modelli Pro, lasciando che i modelli base si accontentino di specifiche leggermente inferiori. Ma se il rapporto è accurato, questa volta tutti riceverebbero lo stesso trattamento, almeno per quanto riguarda la fotocamera per i selfie.

Il sensore della fotocamera Center Stage, con il suo design quadrato che permette lo zoom automatico e l’inquadratura del soggetto, verrebbe abbinato ai 24 megapixel per un significativo salto qualitativo. Il sensore quadrato offre un campo visivo più ampio, e il numero maggiore di megapixel dovrebbe migliorare la qualità complessiva dei selfie che è possibile scattare con le fotocamere frontali.

Anche il pieghevole Apple con fotocamera da 24 MP, ma sotto lo schermo

Ma la vera chicca del rapporto JP Morgan riguarda il tanto chiacchierato pieghevole Apple. Secondo l’analisi, quando finalmente arriverà, sarà il primo pieghevole del settore a integrare una fotocamera da 24 megapixel sotto lo schermo.

I pieghevoli attuali con fotocamere sotto lo schermo tendono a produrre immagini di qualità inferiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché l’obiettivo non “vede” direttamente all’esterno. L’immagine deve passare attraverso lo strato di pixel del display, che fa da filtro e riduce nitidezza, luminosità e contrasto. Se davvero Apple sta lavorando a questa tecnologia, dovrà risolvere questo ostacolo per ottenere foto di qualità pari a quella delle fotocamere degli iPhone tradizionali.

Gli iPhone economici restano indietro

C’è però una nota stonata. L’iPhone 17e di seconda generazione e l’iPhone 18e di terza generazione, entrambi più economici (si fa per dire), continueranno a utilizzare fotocamere selfie da 12 megapixel. Chi vuole i selfie migliori dovrà sborsare di più per i modelli standard o Pro.

Il nuovo calendario di lancio

Apple ha in programma numerosi aggiornamenti per i suoi dispositivi che potrebbero rientrare in un nuovo calendario di lancio. Secondo le informazioni circolate, l’iPhone 18 standard e l’iPhone 18e non dovrebbero arrivare prima dell’inizio del 2027. Se confermato, significherebbe un ritardo rispetto al tradizionale ciclo di settembre.

Le ragioni dietro questa tempistica restano da chiarire: strategia deliberata o difficoltà produttive? Di certo un lancio a inizio 2027 rimescolerebbe le carte. Apple ha sempre puntato sull’autunno per cavalcare le vendite natalizie, anticipare tutto a gennaio sarebbe una mossa inedita.