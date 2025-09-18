 iPhone 18: indiscrezioni sul design dei modelli Pro
Il leaker Digital Chat Station ha fornito interessanti indiscrezioni riguardo il design dei futuri modelli Pro di iPhone 18 di Apple.
Il leaker Digital Chat Station ha fornito interessanti indiscrezioni riguardo il design dei futuri modelli Pro di iPhone 18 di Apple.
La commercializzazione dei nuovi iPhone 17 di Apple prenderà il via domani, ma già si parla dell’ancora futura gamma iPhone 18 e più precisamente del design che andrà a caratterizzare i prossimi “melafonini”

iPhone 18: i modelli Pro e Pro Max saranno simili agli iPhone 17

In base alle più recenti indiscrezioni diffuse dall’account Digital Chat Station sul social network cinese Weibo, solitamente considerando abbastanza attendibile in riferimento ai prodotti a marchio Apple, iPhone 18 Pro e 18 Pro Max avranno in linea di massima un design simile a quello degli attuali iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

Andando più nello specifico, il leaker ha dichiarato che i dispositivi presenteranno lo stesso design dei modelli Pro di iPhone 17 per quel che concerne il gruppo di fotocamere posteriori, con un plateau che ospita tre obiettivi in una disposizione triangolare.

Il leaker si aspetta altresì che iPhone 18 Pro e 18 Pro Max abbiano un display da 6,3 pollici e 6,9 pollici, che sono le stesse dimensioni utilizzate da iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Oltre a ciò, Digital Chat Station ha affermato che l’area Ceramic Shield sul retro dei modelli Pro dei prossimi smartphone Apple presenterà un design leggermente trasparente, senza elaborazioni particolari.

Nel post viene detto pure che gli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max avranno un sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inossidabile. Su iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, Apple dice che la camera del vapore è saldata al laser nell’unibody in alluminio, ma non è del tutto chiaro se utilizza altri tipi di metallo. I teardown forniranno uno sguardo più ravvicinato sulla questione nei giorni a venire.

Fonte: Digital Chat Station

Pubblicato il 18 set 2025

18 set 2025
