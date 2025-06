iPhone 18 Pro: grandi novità per il display, ma stesse dimensioni

Apple non apporterà modifiche alle dimensioni del display degli iPhone 18 Pro del prossimo anno, ma gli smartphone saranno comunque abbastanza diversi da quello a cui ci siamo generalmente abituati, almeno stando alle più recenti indiscrezioni, secondo cui, appunto, gli schermi dei nuovi dispositivi porteranno in dote delle importanti novità.

iPhone 18 Pro: Face ID sotto lo schermo e un solo foto per la fotocamera

Andando più nel dettaglio, il leaker cinese Digital Chat Station ha da poco condiviso un post su Weibo con cui ha fatto sapere che Apple continuerà a fare uso di schermi da 6,3 pollici e 6,9 pollici (arrotondati) per i suoi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, rispettivamente. Per contesto, queste sono le dimensioni del display degli attuali iPhone 16 Pro e 16 Pro Max e non ci si aspetta che il colosso di Cupertino cambi le dimensioni per gli iPhone 17 Pro di quest’anno.

Nonostante le dimensioni invariate, il leaker ha comunicato che ci saranno due importanti revisioni degli schermi: la tecnologia Face ID verrà spostata sotto il display e verrà lasciato un solo un foro per la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, precedenti voci hanno suggerito un aumento della RAM da 8 GB a 12 GB, l’implementazione del modem C2 di nuova generazione dopo il debutto del C1 su iPhone 16e, l’adozione del chip A20 Pro basato sul processo all’avanguardia a 2 nm (N2) di TSMC che garantirà un incremento delle prestazioni e un’efficienza energetica migliore e l’adozione di una fotocamera posteriore principale da 48 MP con apertura variabile controllabile dall’utente.