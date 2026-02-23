iPhone 18 Pro rosso? Apple testa il nuovo colore premium

Prima è stato l’arancione cosmico, ribattezzato dai fan “arancione Hermès” e diventato status symbol in Cina. Adesso, secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe testando il rosso come prossimo colore di punta per gli iPhone Pro. Non un rosso qualsiasi, sia chiaro, ma un rosso che profuma di lusso per la linea premium.

iPhone 18 Pro rosso: il nuovo colore di lusso

Oltre al rosso, si è parlato anche di sfumature viola e marroni, ma potrebbero essere semplicemente variazioni di tonalità del colore principale. L’annuncio dell‘iPhone 18 non è atteso prima della fine dell’anno, quindi siamo nel territorio dei rumors a lunga gittata, ma Gurman è Gurman, e quando parla di Apple raramente sbaglia di grosso.

La scelta del rosso non è casuale. In Cina, mercato cruciale per Apple, il rosso è il colore della fortuna, della prosperità e delle celebrazioni. L’arancione cosmico aveva già dimostrato che i colori audaci vendono bene nel mercato cinese, dove possedere l’iPhone nel colore più appariscente è diventato anche uno status symbol. Il rosso potrebbe amplificare questo effetto, di certo non passa inosservato ed è un colore radicato nella tradizione cinese.

Apple non è nuova ai telefoni rossi, gli iPhone SE, 14 e 14 Plus erano disponibili in una tonalità rosso scuro legata all’iniziativa Product Red, un progetto che destina parte dei ricavi a cause sanitarie globali. Quel colore quindi, aveva un significato ben preciso. Un rosso premium per la linea Pro sarebbe un’altra cosa, un colore di lusso, non di solidarietà.

Il pieghevole resterà sobrio

Mentre l’iPhone Pro gioca con i colori audaci, il vociferato iPhone pieghevole andrebbe nella direzione opposta. Sempre secondo Gurman, Apple adotterà toni molto più conservativi per il suo primo dispositivo foldable. Del resto, meglio lanciare un prodotto rischioso con un design prudente e colori rassicuranti, non si sa mai…