iPhone 18 Pro sarà come una fotocamera DSLR

Per l’analista Ming-Chi Kuo non vi sono dubbi: la fotocamera posteriore principale di entrambi i modelli di iPhone 18 Pro che arriveranno nel 2026 offrirà, per la prima volta in assoluto sugli smartphone di Apple, un’apertura variabile. Il riferimento, precisamente, è alla fotocamera Fusion da 48 megapixel.

iPhone 18 Pro con apertura variabile

Con un’apertura variabile, gli utenti sarebbero in grado di controllare la quantità di luce che passa attraverso l’obiettivo della fotocamera e raggiunge il sensore. La fotocamera principale sui modelli iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro ha un’apertura fissa di ƒ/1,78, mentre con i modelli iPhone 18 Pro gli utenti sarebbero in grado di cambiare manualmente questo valore secondo esigenza.

L’apertura variabile è in genere una feature disponibile su fotocamere DSLR/mirrorless professionali di aziende del calibro di Sony e Canon.

Da tenere presente che Kuo ha avanzato questa ipotesi per la prima volta il mese scorso e nelle sorse ore ha aggiunto che il produttore olandese BE Semiconductor fornirà apparecchiature di assemblaggio per le lamelle del diaframma, ovvero la parte meccanica che controlla l’apertura e chiusura dell’obiettivo. Questo sistema garantirà una regolazione precisa, portando l’iPhone 18 Pro a livelli di versatilità mai visti prima in uno smartphone.

Un’apertura variabile sui modelli iPhone 18 Pro dovrebbe fornire agli utenti un maggiore controllo sulla profondità di campo, che si riferisce a quanto un soggetto appare nitido in primo piano rispetto allo sfondo. Tuttavia, dato che gli smartphone hanno sensori di immagine piccoli a causa di restrizioni di dimensioni fisiche, non è chiaro esattamente quanto sarebbe significativo questo miglioramento.