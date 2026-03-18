Stop definitivo: iPhone 4 e 5 obsoleti, non saranno più riparabili

Quasi senza farsi notare, Apple ha aggiornato la pagina del sito ufficiale dedicata ai prodotti vintage aggiungendo due vecchi modelli del melafonino all’elenco di quelli ormai considerati obsoleti: iPhone 4 da 8 GB e iPhone 5. Di strada ne hanno fatta, lanciati rispettivamente nel 2010 e nel 2012 (nel mezzo ci fu il 4S). Per chi ancora li sta utilizzando, ciò significa che in caso di necessità non potrà più rivolgersi agli store del marchio o ai centri autorizzati per richiedere una riparazione. Semplicemente, non avranno più a disposizione le parti di ricambio originali.

iPhone 4 e 5 sono ufficialmente obsoleti

Nella storia del gruppo di Cupertino hanno rappresentato due telefoni importanti. iPhone 4 ha introdotto per primo il display Retina, mentre iPhone 5 la porta Lightning, descritta nel comunicato stampa come un connettore più piccolo, più intelligente e più resistente del precedente […] completamente digitale, è dotato di un’interfaccia adattiva che utilizza solo i segnali richiesti da ciascun accessorio ed è reversibile, consentendo una connessione immediata . Lo scorso anno è arrivato l’addio, con il passaggio allo standard USB-C.

Secondo la classificazione adottata da Apple, solitamente un prodotto è considerato vintage una volta trascorsi cinque anni dallo stop alla fase di produzione, mentre diventa obsoleto dopo sette anni. Per entrambi i modelli in questione le tempistiche sono state ben più lunghe.

Nel caso di iPhone 4 si è arrivati a 16 anni di supporto. Va aggiunto che già da parecchio i due dispositivi sono stati lasciati indietro per quanto riguarda il software. L’ultima versione del sistema operativo iOS, la 26, è ad esempio accessibile solo dal modello 12 in poi.

Dunque, niente più riparazioni? Come scritto in apertura, Apple non le fornirà più in via ufficiale, ma gli utenti che proprio non vogliono abbandonare il loro vecchio melafonino potranno rivolgersi a uno dei tanti centri specializzati (anche se non autorizzati in via ufficiale dall’azienda) che ormai si trovano un po’ ovunque, anche nei centri commerciali.