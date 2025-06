iPhone Air: display OLED a bassissimo consumo

Apple sarebbe intenzionata a introdurre una nuova generazione di display OLED ultra-efficienti, con il debutto previsto per il 2027 su iPhone Air. Più precisamente, si tratterebbe del pannello LTPO3 OLED, progettato per garantire consumi minimi e massimizzare la durata della batteria.

iPhone Air con display LTPO3 OLED

LTPO sta per “Low-Temperature Polycrystalline Oxide”, una tecnologia che il gruppo capitanato da Tim Cook già utilizza negli attuali display ProMotion, come quelli di iPhone 15 Pro e degli Apple Watch recenti. LTPO3 costituisce però un’evoluzione sostanziale, poiché grazie all’utilizzo di semiconduttori a ossido anche nei transistor di comando lo schermo diventa ancora più efficiente.

Ogni display OLED contiene milioni di transistor che regolano accensione e luminosità dei singoli pixel. Attualmente Apple utilizza una combinazione di transistor: alcuni veloci e atri più lenti, con i primi che sono particolarmente dispendiosi in fatto nei consumi e i secondi molto meno. Con LTPO3, il piano è di sostituire sempre più componenti energivori con versioni a basso consumo, senza compromettere l’esperienza d’uso.

Il vantaggio si ha in special modo nelle situazioni di refresh rate ridotto, come per la funzione Always-On Display, quando lo schermo resta attivo a 1 Hz per mostrare solo l’ora e le notifiche. Purtroppo la velocità di risposta è leggermente inferiore, ma è possibile compensare con ottimizzazioni software e hardware.

Samsung e LG Display saranno i principali produttori dei nuovi pannelli, ma dovranno aggiornare le linee produttive per adattarsi alla nuova architettura LTPO3.

Ad ogni buon conto, la decisione finale da parte di Apple in merito all’adozione di LTPO3 per almeno uno dei modelli del 2027 arriverà entro il terzo trimestre del 2025, così da consentire ai partner il tempo necessario per un avvio della produzione su larga scala.