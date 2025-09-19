iPhone Air: la batteria MagSafe è la stessa dello smartphone

iPhone Air, il nuovo smartphone ultra-sottile che Apple ha annunciato la scorsa settimana, ha una batteria con capacità inferiore rispetto agli iPhone 17 che vanno a costituire il resto della nuova gamma. Proprio per questo, il colosso di Cupertino ha reso disponibile una batteria MagSafe ad hoc. A tal riguardo, nelle scorse è emerso un dettaglio assai interessante: la batteria interna all’accessorio in questione è la stessa dello smartphone.

iPhone Air e MagSafe Battery Pack hanno la stessa batteria

Il team di iFixit ha smontato il MagSafe Battery Pack per iPhone Air e ha scoperto che la batteria all’interno dell’accessorio ha una forma insolita. Ciò lascia desumere che il gruppo capitanato da Tim Cook abbia deciso di usare la stessa batteria sia per l’accessorio che per il “melafonino” a cui esso è destinato.

Andando più in dettaglio, iFixit ha confrontato la batteria del MagSafe Battery Pack con la batteria dell’iPhone Air che Apple ha mostrato quando ha introdotto il nuovo dispositivo e sembra esserci una corrispondenza ravvicinata se non addirittura identica.

La batteria ha una capacità di 12,26 Wh ed è spessa 2,72 mm, il che significa che è abbastanza sottile da stare all’interno dello smartphone Apple da 5,6 mm.

Da notare che anche se sembra che Apple abbia deciso di usare la stessa batteria per accessorio e smartphone, il MagSafe Battery Pack è in grado di caricare un iPhone Air solo al 65%, ma ciò è dovuto alla perdita di trasferimento di energia durante la ricarica wireless.

Inoltre, il MagSafe Battery Pack è più spesso dell’iPhone Air e a tal riguardo iFixit ipotizza che la dimensione fosse il minimo necessario per renderlo un prodotto effettivamente fruibile. La batteria all’interno è protetta con plastica e non ha la stessa cornice in titanio dell’iPhone Air.