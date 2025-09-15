iPhone Air: Tim Cook difende la durata della batteria

Durante una visita all’interno della fabbrica di Corning di Harrodsburg in Kentucky, Tim Cook, il CEO di Apple, ha discusso con il conduttore Jim Cramer della CNBC riguardo i più recenti annunci dell’azienda e in particolare della durata della batteria del nuovissimo iPhone Air.

iPhone Air: per Tim Cook la durata della batteria è ottima

La visita è stata concepita per mettere in evidenza sia le novità hardware annunciate da Apple nei giorni precedenti sia il legame ormai storico con Corning, che da tempo immemore fornisce i vetri protettivi per gli iPhone, ma è stata anche e sopratutto l’occasione per raccontare l’avvento di iPhone Air, un dispositivo pensato per offrire prestazioni professionali in un formato altamente compatto.

Quando Cramer ha chiesto della durata della batteria, asserendo che la maggior parte degli utenti presume che possa essere molto più breve, Cook ha dichiarato: “La durata della batteria è ottima. Amerai la durata della batteria. (…) L’abbiamo progettato dall’interno verso l’esterno. È solo eSIM. E così siamo stati in grado di prendere la batteria ed estendere la batteria alle aree che in precedenza avevano la SIM fisica. E quindi, è un’innovazione incredibile.”

Successivamente , Cook e Weeks hanno discusso del recente investimento di Apple nei confronto di Corning, che trasformerà la fabbrica di Harrodsburg in un produttore di vetri specifico per iPhone e Apple Watch.

Da notare che l’investimento fa parte del “American Manufacturing Program” di Apple, che dedicherà 600 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni alle iniziative e alle infrastrutture di produzione nazionali.