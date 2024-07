iPhone: Apple brevetta il display estendibile

Il futuro iPhone in variante fold potrebbe avere un display estensibile esterno, al posto di un “canonico” schermo pieghevole. Lo si evince dall’analisi di un nuovo brevetto depositato da Apple da poco emerso.

iPhone: schermo pieghevole per la variante fold

Andando più in dettaglio, una nuova domanda di brevetto mostra che Apple sta pensando seriamente a un display estensibile. Il brevetto si intitola “Stretchable Display” e viene attribuito a un numero considerevole di inventori: 55 persone, principalmente in California o a Taiwan, dove il colosso di Cupertino ha un campo di ricerca.

Il brevetto si concentra principamente su un display con una “porzione estensibile con isole di pixel rigide ermeticamente sigillate”. Non vengono offerti molti esempi concreti di utilizzo, ma il brevetto copre una vasta gamma di potenziali dispositivi, dai laptop agli smartphone, fino agli indossabili come smartwatch e occhiali.

Tra le possibili applicazioni, però, si parla di “un computer portatile” e di “un telefono cellulare”. Inoltre, vi sono riferimenti a dispositivi più piccoli come “un orologio da polso, un auricolare o un dispositivo da indossare su occhiali o altre attrezzature indossate sulla testa dell’utente”. Vengono presi in considerazione anche display più grandi, come quelli montati nelle automobili.

Indubbiamente, l’uso di un display estendibile su un iPhone potrebbe rivelarsi particolarmente interessante, in quanto il dispositivo potrebbe avere uno schermo pieghevole all’interno e uno estendibile, appunto, esternamente.

Ricordiamo che allo stato attuale Apple non ha ancora fatto il suo ingresso nel segmento dei pieghevoli, ma continua a sperimentare e corre voce che abbia già diversi prototipi in fase di sviluppo.