L'iPhone è ancora lo smartphone preferito dai giovani

Stando a quanto rilevato da un sondaggio della società d’investimento Piper Sandler che è stato condotto di recente, tra i giovani lo smartphone che ha maggiore popolarità è l’iPhone.

iPhone: l’87% degli adolescenti lo possiede

Andando più in dettaglio, l’87% degli adolescenti intervistati a rivelato di possedere un iPhone, mentre l’88% prevede di acquistarne uno in futuro.

Rispetto allo scorso anno, non sono state registrate particolari modifiche in termini di percentuali, ma viene comunque osservato che nell’ultimo decennio l’interesse per il “melafonino” tra gli adolescenti e aumentato praticamente a dismisura. Per fare un esempio concreto, a ottobre del 2013 solo il 55% dei teenager dichiarava di possedere uno smartphone a marchio Apple, mentre il 24% aveva un device Android.

Di pari passo cresce pure l’interesse per Apple Watch, sebbene in maniera meno marcata rispetto a quanto accada per iPhone. Più precisamente, il 34% degli adolescenti intervistati possiede uno smartwatch del colosso di Cupertino, mentre il 10% degli adolescenti ha dichiarato di voler comprare un Apple Watch nei mesi a venire, una percentuale questa che risulta essere in calo rispetto al 16% dell’autunno dello scorso anno.

Apple, complessivamente, è stata preferita a marchi come Rolex, Casio, Garmin e Cartier quando si parla di orologi.

Apple Pay, poi, è risultato essere il servizio di pagamento preferito dai giovani, con il 42% degli intervistati che ha riferito di aver utilizzato il servizio nell’ultimo mese.

Dal sondaggio emerge pure che per quanto riguarda lo streaming musicale l’azienda della “mela morsicata” non riesce ad avere la meglio: gli adolescenti preferiscono Spotify nel 70% dei casi, mentre poco più del 30% si affida ad Apple Music.