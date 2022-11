iPhone: ecco il primo pieghevole fatto "in casa"

Da tempo si parla del fatto che Apple prima o poi farà il suo ingresso nel segmento dei pieghevoli, tant’è vero che anche la concorrenza si è espressa al riguardo ritenendo che non dovrebbe volerci ancora a lungo. Nell’attesa, però, c’è qualcuno che si è dilettato nel realizzare un iPhone foldable “fatto in casa”.

iPhone: realizzato il primo pieghevole homemade

Lo zampino del gruppo di Cupertino non c’è, dunque, ma si tratta comunque di un’idea piuttosto curiosa, non vi è alcun dubbio, e lo sforzo compiuto è da apprezzare. Andando più in dettaglio, c’è un video che è stato diffuso online nelle scorse e che è visibile di seguito, che mostra ciò che a tutti gli effetti potrebbe essere definito come il primo iPhone pieghevole della storia.

Nel filmato, è visibile quello che pare essere lo schermo di un iPhone X modificato con la cerniera del Motorola Razr 2022 da poco disponibile sul mercato e componenti realizzati con stampanti 3D. Il dispositivo è stato battezzato “iPhone V” (immaginarsi perché non è poi così difficile).

Gli ideatori hanno dovuto riorganizzare parte dei componenti interni, andando a ridurre la capacità della batteria, rimuovendo uno speaker e integrando la cerniera per consentire la piega del dispositivo. Il display è stato rivisto con materiali resistenti alle flessioni e il software interno è stato personalizzato mediante jailbreak.

Vengono messi in evidenza pure quelli che sono gli attuali limiti di una soluzione del genere, ovvero: nessuna resistenza all’acqua, scarsa autonomia e display con segni di cedimento dopo poche flessioni.

