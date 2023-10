iPhone: ecco perché Apple ne lancia uno nuovo ogni anno

Per quale ragione Apple rilascia un nuovo iPhone ogni anno? A rispondere a questa domanda, che senz’altro in molti si ranno fatti almeno una volta, ci ha pensato Tim Cook, il CEO della “mela morsicata” in persona, in una recente intervista rilasciata a Brut.

iPhone: Tim Cook spiega perché c’è un nuovo modello all’anno

Il focus dell’intervista è relativo all’impatto ambientale e non a caso è stata girata in un data center Apple e in un impianto di energia solare in Danimarca. Tim Cook ha spiegato che Apple intende contrapporre alla segretezza dei suoi prodotti l’apertura riguardo gli sforzi ambientali perché desidera che pure la concorrenza faccia lo stesso.

Tim Cook ha aggiunto pure che la sua azienda ha ancora tanto fa fare in termini di energia rinnovabile e utilizzo di materiali riciclati per raggiungere i suoi obiettivi ambientali.

Alla domanda se abbiamo davvero bisogno di un nuovo ‌iPhone‌ ogni anno, Tim Cook ha risposto come segue, che riportiamo in forma tradotta.

Penso che avere un iPhone ogni anno per le persone che lo desiderano sia una cosa grandiosa. E quello che facciamo è consentire alle persone di permutare il proprio telefono. E quindi rivendiamo quel telefono se funziona ancora. E se non funziona, abbiamo il modo di smontarlo e prendere i materiali per ricavarne un nuovo iPhone.

Invece, in risposta alla domanda su come saranno gli iPhone tra 20 o 30 anni Tim Cook ha riferito quanto segue, che riportiamo sempre in forma tradotta.

Penso che sarà a zero emissioni di carbonio. Penso che ovviamente sarà molto più avanti rispetto a dove si trova attualmente, ma non vorrei svelarvi tutti i nostri segreti a riguardo. Dico solo che da un punto di vista ambientale, sarà a zero emissioni di carbonio.

Nonostante questo approccio c’è comunque chi ritiene Apple responsabile di greenwashing (neologismo inglese che si può tradurre in “ecologismo di facciata”), in special modo dopo gli annunci ambientali riguardo i nuovi iPhone 15. In risposta a queste accuse, Tim Cook fa notare che quando Apple dice che sui suoi dispositivi è presente materiale riciclato quella è la verità e costituisce una prova dell’impegno che l’azienda si è assunta per riuscire a ridurre la sua impronta di carbonio.