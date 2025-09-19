iPhone Fold: al via la produzione di prova a Taiwan

Il fatto che anche Apple voglia entrare a far parte del mercato dei pieghevoli è cosa ormai nota da tempo e secondo pregresse indiscrezioni il primo iPhone Fold dovrebbe fare capolino sul mercato nel 2026. Ad avvalorare tale tesi ci sono anche le più recenti voci di corridoio, secondo cui il colosso di Cupertino sarebbe in procinto di avviare avviare la produzione di prova del suo smartphone fodlable.

iPhone Fold: Apple tratta con i partner per la produzione di prova

Andando più nello specifico, Apple sarebbe in trattative con i suoi partner a Taiwan per avviare la produzione di prova lì prima di iniziare la produzione di massa in una delle sue fabbriche in Cina o in India. Ciò permetterebbe al colosso di Cupertino di verificare l’attrezzatura e mettere a punto i parametri e le fasi di produzione.

Il fatto che sia stata scelta la fabbrica di Taiwan come centro di prova non sorprende particolarmente, poiché Apple attualmente produce una parte significativa dei suoi chip proprio lì. Tuttavia, fonti che hanno familiarità con la questione hanno sottolineato che il piano non è ancora finalizzato e rimane soggetto a modifiche.

Il lancio di un centro di test a Taiwan comporta anche alcune sfide, tra cui terreni limitati e la carenza di manodopera esperta per la produzione di iPhone. La linea pilota avrebbe bisogno di circa un migliaio di operatori. Per sostenere questo piano, la società sta presumibilmente pianificando di lanciare una linea di prova anche in India.

Si apprende altresì che Apple ha informato i fornitori che il lancio di un modello pieghevole potrebbe anche aumentare la domanda di varianti non pieghevoli, con la previsione di un aumento del 10% delle spedizioni totali entro il 2026.