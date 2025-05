iPhone Fold: fotocamera a foro su display esterno

L’iPhone Fold di Apple, di cui si discute a più riprese da molto tempo a questa parte, avrà una fotocamera a foro sul display esterno. A riferirlo è stato il noto leaker cinese Digital Chat Station sul social network Weibo, basandosi su informazioni provenienti dalla catena di approvvigionamento della “mela morsicata”

iPhone Fold: display esterno con pannello 14.6:1 con fotocamera a foro

Andando maggiormente in dettaglio, il display interno dell’iPhone Fold sarà costituto da un pannello 14.1:1 con una fotocamera sotto lo schermo, mentre per lo schermo esterno verrà usato pannello 14.6:1 con una fotocamera a foro.

Il leaker afferma che queste specifiche si riferiscono a un nuovo prototipo che è leggermente più piccolo dell’unità precedente già gestita, con la stessa risoluzione e proporzioni. Il leaker ha aggiunto altresì che un sensore Touch ID è incluso sul lato del dispositivo, incorporato nel pulsante di accensione.

Non è chiaro se il foro sarà visibile durante l’uso del dispositivo o se verrà racchiuso in una Dynamic Island più piccola, ma non dovrebbe essere in accoppiata al Face ID.

Da tenere presente che il lancio dell’iPhone pieghevole è atteso per il prossimo anno. Si dice si tratti di un device in stile libro, dotato di un display interno da 7,8 pollici senza pieghe e uno schermo esterno da 5,5 pollici. Secondo quanto riferito, la produzione di massa è prevista per il quarto trimestre del 2026, con un rilascio atteso per la fine del prossimo anno. Il prezzo dovrebbe essere abbastanza alto, compreso tra i 2.000 dollari e i 2.300 dollari.