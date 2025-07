iPhone Fold: più spesso del Galaxy Z Fold7, ma prezzo simile

L’iPhone Fold di Apple, di cui si discute da lungo corso e che secondo le indiscrezioni dovrebbe fare capolino sul mercato il prossimo anno, avrà si uno spessore molto ridotto, ma non tanto da riuscire a battere il Galaxy Z Fold7 di Samsung, che attualmente detiene il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo.

iPhone Fold: spessore di almeno 4,8 mm, prezzo tra 1.800 e 2.000 dollari

Lo si apprendere da un recente post condiviso nelle scorse ore su Weibo dall’account Instant Digital, il quale ha per l’appunto detto che l’iPhone Fold avrà uno spessore di almeno 4,8 mm. A tal riguardo, all’inizio di quest’anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito che il dispositivo sarebbe stato sottile circa 4,5 mm quando aperto, ma forse Apple non sarà in grado di raggiungere proprio quel traguardo.

In confronto, il Galaxy Z Fold 7 di Samsung misura 4,2 mm quando è aperto. Per cui, indipendentemente da quale fonte sia corretta qui, il primo iPhone pieghevole sarebbe leggermente più spesso dell’ultima proposta del colosso sudcoreano.

Oltre a ciò, recentemente sono stati diffusi dettagli anche riguardo il costo del dispositivo per i clienti. Secondo gli analisti della società di investment banking UBS, l’iPhone Fold avrà probabilmente un prezzo di partenza compreso tra 1.800 e 2.000 dollari negli Stati Uniti.

Se davvero sarà così, il foldable della “mela morsicata” costerà più di un MacBook Pro, che parte da 1.599 dollari. Con un prezzo di partenza di almeno 1.800 dollari, l’iPhone pieghevole diventerebbe pertanto il modello di iPhone più costoso mai rilasciato, superando il Pro Max a 1.199 dollari e più.

Negli Stati Uniti, il nuovo Galaxy Z Fold 7 di Samsung parte da 1.9999,99 dollari, per cui l’iPhone Fold potrebbe essere in linea con i dispositivi concorrenti.