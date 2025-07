Samsung Galaxy Z Fold7: è lui il foldable più sottile al mondo

Nelle scorse settimane, è stato presentato l’Honor Magic V5, quello che detiene il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo, con uno spessore di appena 8,8 mm da chiuso. Poco dopo è stato lanciato anche il Samsung Galaxy Z Fold7, con uno spessore di 8,9 mm, dunque anch’esso estremamente sottile, ma apparentemente non tanto da riuscire a battere l’altro foldable. Nelle ultime ore, però, c’è stata una rettifica sulla questione: a salire al primo posto sul podio è in realtà il nuovo smartphone del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Fold7: lo smartphone pieghevole più sottile al mondo è lui

Andando più in dettaglio, il famoso leaker Ice Universe ha condiviso un breve video su X, visibile mediante il link in fonte, in cui viene messo ben in evidenza che lo smartphone di Samsung è più sottile, anche se di poco, di quello di Honor.

Il segreto sta tutto in una sottile pellicola. Honor include sullo schermo del Magic V5 una protezione preapplicata, che però non viene considerata nella misura ufficiale dello spessore, Quando però viene acquistato il dispositivo pellicola c’è e incide, anche se in maniera minima, sulla percezione delle dimensioni totali. Samsung, di contro, non applica una protezione di serie, ragion per cui la sua misura ufficiale riflette maggiormente la realtà.

Ovviamente, una differenza di 0,1 mm può essere irrilevante nell’utilizzo quotidiano, ma per questioni di marketing la situazione è decisamente diversa e può addirittura diventare un punto cruciale.

Oggigiorno, la maggior parte dei pieghevoli top di gamma è già sufficientemente sottile e leggera da risultare comoda anche da chiusa. In tale ottica, la scelta di quale modello acquistare dovrebbe basarsi su altri criteri, come ad esempio qualità del display e la durata della batteria.