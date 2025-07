iPhone Fold: prezzo meno aggressivo del previsto

È noto che l’iPhone Fold a cui Apple sta lavorando e che dovrebbe giungere sul mercato il prossimo anno avrà un prezzo più alto rispetto ai “classici” smartphone del colosso di Cupertino, ma con ogni probabilità non sarà così da capogiro come inizialmente preventivato.

iPhone Fold: prezzo tra i tra i 1.800 e 2.000 dollari

La società svizzera di investimento UBS ha infatti recentemente condiviso una nota con i suoi clienti secondo cui Apple rilascerà uno smartphone pieghevole in stile libro nello stile della linea Samsung Galaxy Z Fold il prossimo anno. L’analisi evidenzia che la Bill of Materials (BOM) di Apple per l’iPhone Fold potrebbe essere di 759 dollari, il che costituisce il 4% in meno di quello che Samsung paga per le parti per costruire il Galaxy Z Fold SE, vale a dire 790 dollari.

UBS afferma che Apple sarà in grado di risparmiare sulla memoria, sui processori e sui moduli della fotocamera, pertanto il dispositivo alla fine dovrebbe avere un costo che si aggira tra i 1.800 e 2.000 dollari, che è meno delle stime iniziali in cui si parlava di un intervallo compreso invece tra i 2.000 e 2.400 dollari. Ad ogni buon conto, si tratterebbe sempre del “melafonino” più costoso di sempre.

Si prevede che i margini di contributo saranno in un intervallo del 53%-58%, che corrisponde agli stessi margini sui pieghevoli di Samsung e supera i margini di contributo sulla linea iPhone 16.

La produzione iniziale del dispositivo dovrebbe essere limitata a 10-15 milioni di unità. Secondo l’analisi di UBS, l’ingresso di Apple nel mercato dei pieghevoli, sebbene tardivo, accelererà l’adozione di smartphone, tablet e notebook foldable a medio-lungo termine. La catena di approvvigionamento per i pieghevoli è ormai matura e la tecnologia è stata perfezionata. Questo non solo significa che la “mela morsicata” ha la capacità di costruire un pieghevole più avanzato, ma potrebbe essere in grado di farlo a un prezzo inferiore a quello che ti aspetteresti.

Oltre a ciò, il report di UBS conferma che, come vociferato in precedenza, Samsung Display sarà il principale fornitore degli schermi OLED interni da 7 pollici per l’iPhone Fold e gradualmente anche LG Display riceverà alcuni ordini. I fornitori di parti come la scocca e la cerniera includeranno invece aziende come Lens Technology, Amphenol e Foxconn. Quest’ultima in particolare dovrebbe essere l’assemblatore principale, con Luxshare come assemblatore secondario.