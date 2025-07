L'iPhone Fold rivoluzionerà il multitasking

Gli smartphone pieghevoli non sono più una novità. Basti pensare al fatto che Samsung, azienda pioverai su tale fronte, è già alla settima generazione. Anche Apple, però, si appresta a salire a bordo, come si suol dire, con il suo primo iPhone Fold che secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare nel 2026 e che, in base alle più recenti anticipazioni, porterà in dote una nuova interfaccia per il multitasking.

iPhone Fold: Apple punta sul multitasking

Andando maggiormente nello specifico, secondo l’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, con l’arrivo di iOS 27, il prossimo sistema operativo per device mobile della “mela morsicata”, verrà data la priorità a nuove funzionalità per il presunto iPhone Fold. Lo sviluppo di iOS 27 inizierà a stretto giro e Apple vuole concentrarsi molto sull’esperienza d’uso del foldable.

A detta di Gurman, iOS 27 introdurrà una nuova interfaccia multitasking capace di sfruttare a tutto tondo il doppio schermo del dispositivo. L’idea è quella di offrire esperienze differenziate tra display interno ed esterno, con app ottimizzate per cambiare comportamento in base a quello che è lo schermo attivo al momento.

Apple punterebbe molto sul pieghevole anche per espandere la sua presenza in Cina, dove l’interesse per gli smartphone pieghevoli è molto alto grazie soprattutto a marchi locali e coreani. Proporre un device di questo tipo, dunque, aiuterà il gruppo capitanato da Tim Cook ad aumentare le entrate e riaccendere l’interesse per il suo prodotto principale. Ci sono molti utenti interessati a provare un pieghevole simile a un libro, ma avere Android come unica scelta di piattaforma può non essere allettante per molti.