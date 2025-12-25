 A Natale regala un iPhone Fold (stampato in 3D)
Ti basta una stampante 3D per dar vita a una replica di iPhone Fold: su Maker World trovi il file STL per iniziare subito a crearlo.
Subsy su Maker World

Il Natale è arrivato, i negozi sono chiusi ed è ormai troppo tardi per trovare quell’ultimo regalo da mettere sotto l’albero di cui ti sei completamente dimenticato. Se il destinatario è un utente Apple (e ha senso dell’umorismo) forse puoi ancora rimediare: fagli trovare un iPhone Fold. Per quello vero dovrà aspettare, ma per ora potrà accontentarsi di una replica stampata in 3D.

Il modello 3D per stampare iPhone Fold

È possibile grazie al file STL messo a disposizione da Suby su Maker World. Si basa sui disegni CAD trapelati di recentemente, modellato per risultare in linea con le indiscrezione circolate a proposito del melafonino pieghevole. Questo il disclaimer dell’autore.

Lo scopo principale di questo modello non è quello di speculare sull’ingegneria interna, ma di fornirvi un riferimento fisico che potete effettivamente tenere in mano. È inteso ad aiutarvi a confrontare il fattore di forma con i telefoni pieghevoli esistenti, a capire come ci si sente in mano quando è aperto e chiuso, e a decidere se vale la pena aspettare il rilascio previsto l’anno prossimo.

Insomma, dite a chi riceverà il regalo che lo state facendo per lui, perché possa valutare se iPhone Fold è davvero lo smartphone pieghevole adatto alle sue mani e alle sue tasche.

Il modello di iPhone Fold stampato in 3D

Il modello ha una cerniera centrale pensata per simulare l’apertura e la chiusura, attraverso una sezione centrale che consente il movimento. Ecco cosa include.

  • Geometria esterna che corrisponde fedelmente ai rendering CAD trapelati;
  • un semplice meccanismo di piegatura per consentire posizioni aperte e chiuse;
  • proporzioni accurate per il confronto delle dimensioni nel mondo reale.

È consigliato utilizzare un filamento PLA per ottenere un risultato finale soddisfacente, ma anche con un PETG non dovrebbero esserci problemi. Ci sono la versione AMS per il processo multicolore e quella monocolore.

Per quanto riguarda il vero iPhone Fold, dovrebbe arrivare in autunno (insieme a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max) con due display: interno da 7,7 pollici ed esterno da 5,3 pollici.

Pubblicato il 25 dic 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
25 dic 2025
