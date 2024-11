iPhone: il modello base è stato il più venduto nel 2024

Un nuovo report di CIRP diffuso nelle scorse ore consente di farsi un’idea abbastanza precisa di quale sia stato il modello di iPhone preferito dagli utenti in questo 2024 che ormai volge al termine e quale, invece, sia riuscito a vendere meglio sino ad ora.

iPhone: il modello base è il preferito del 2024

Di seguito la percentuale delle vendite per ogni modello di iPhone nel 2024, ad esclusione del SE.

iPhone Base: 42%

iPhone Plus: 13%

iPhone Pro: 19%

iPhone Pro Max: 26%

A colpo d’occhio, questi numeri sono sorprendenti, ma hanno decisamente molto più senso andandoli ad analizzare in dettaglio.

A quanto sembra, è il modello base degli smartphone Apple a dominare praticamente indiscusso. Il successo pare essere legato in special modo al suo prezzo più accessibile. Guardando però alle vendite delle nuove flagship ogni anno, i veri protagonisti sono i modelli Pro.

Come può essere allora che nel 2024, l’iPhone base abbia venduto più del doppio del modello Pro, e quasi quanto il Pro e il Pro Max messi insieme? La risposta è presto data: i numeri di CIRP si riferiscono alle vendite complessive per ogni “classe” di modelli. Il colosso di Cupertino vende più modelli base contemporaneamente, mentre per i Pro e Pro Max, la scelta è limitata alle ultime versioni.

Se si analizzano i dati per modello singolo, invece, l’iPhone Pro Max si conferma come il più venduto, così come il modello Pro, mentre il modello Plus mostra performance più deludenti, ancora di più quando ci si rende conto che i numeri confrontano tre modelli Plus con un Pro Max e perdono ancora molto.