iPhone mini: Apple non farà un nuovo modello

In una sessione di domande e risposte in diretta streaming tenutasi nelle scorse ore, il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha detto che Apple non ha intenzione di lanciare sul mercato un nuovo modello di iPhone mini.

iPhone mini: non è previsto un nuovo modello

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, l’ultimo modello di smartphone più piccolo di casa Apple è stato l’iPhone 13 mini, lanciato a settembre del 2023. Da allora il gruppo capitanato da Tim Cook non ha più offerto un modello mini.

Per la prossima gamma di smartphone della “mela morsicata”, gli iPhone 17, non si prevede pertanto una reintroduzione del modello mini e con ogni probabilità ciò non accadrà neppure con gli ancora successivi iPhone 18, visto e considerato che il ciclo di panificazione e sviluppo di Apple è su base pluriennale.

Probabilmente la cosa è da ricercare nello scarso numero di vendite totalizzate dalla variante mini dell’iPhone rispetto alle altre. Ad ogni buon conto, non è una grande sorpresa che Apple non voglia proporre un nuovo iPhone, ma di certo aiuta a placare le aspettative di coloro che potrebbero ancora mantenere la speranza.

Da quando ha introdotto l’iPhone 16e il mese scorso, segnando l’interruzione dell’iPhone SE di terza generazione, Apple non offre più nuovi modelli di iPhone con dimensioni dello schermo inferiori a 6 pollici. Tutti i modelli di iPhone 15 e iPhone 16 che attualmente venduti hanno display tra 6,1 pollici e 6,9 pollici, mentre l’iPhone 12 mini e l’iPhone 13 mini avevano display da 5,4 pollici. L’ultimo iPhone SE aveva un display da 4,7 pollici, anche se con cornici più spesse che aumentavano le dimensioni complessive del dispositivo.