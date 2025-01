iPhone diventa multicamera con l'app Canon Live Switcher

Canon ha lanciato una nuova app gratuita per iPhone e iPad chiamata Live Switcher Mobile. Come suggerisce il nome, l’app permette di creare setup multicamera e fare live streaming su piattaforme social come YouTube e Facebook.

Come trasformare l’iPhone in uno studio multicamera con Live Switcher Mobile

Canon ha spiegato in un comunicato stampa che la sua app Live Switcher Mobile aiuta gli utenti “eliminando la necessità di ingombranti apparecchiature aggiuntive, inclusi PC e cavi complicati. Gli utenti possono posizionare i dispositivi come vogliono per ottenere le angolazioni migliori.”

L’app permette di posizionare fino a tre dispositivi Apple in punti diversi della stanza e passare da una vista all’altra con un semplice tocco. L’unico requisito? I dispositivi devono essere aggiornati (iOS/iPadOS 16 o versioni più recenti) e devono essere tutti collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Live Switcher Mobile offre personalizzazioni per rendere i live streaming più coinvolgenti. Per esempio, consente di aggiungere testo e grafiche sullo schermo. Si possono anche controllare i commenti degli spettatori in tempo reale, anche se al momento questo è limitato a Facebook e YouTube.

Dirette di gameplay o demo di app? Nessun problema

Se si fanno video di gameplay dal vivo o dimostrazioni di app e software, si può trasmettere in streaming lo schermo del dispositivo o sovrapporre video da un altro dispositivo per mostrare espressioni facciali e reazioni. Naturalmente, l’app Live Switcher Mobile deve essere installata su ogni dispositivo che partecipa al setup multicamera perché funzioni.

Mentre l’app è gratuita, alcune delle sue funzioni sono a pagamento. Per esempio, bisogna avere un piano a pagamento per cambiare la risoluzione, nascondere i watermark e rimuovere le pubblicità. Live Switcher Mobile aggiungerà in futuro il supporto per le fotocamere digitali, per consentire live streaming di ancora più alta qualità.

Un’alternativa? L’app Final Cut Camera di Apple

In alternativa, si può usare l’app Final Cut Camera che Apple ha rilasciato per iPhone e iPad a giugno dello scorso anno, che fornisce anche supporto multicamera wireless. È un’app complementare a Final Cut Pro per iPad 2 e permette di registrare flussi video simultanei da angolazioni diverse durante le riprese e di controllare in wireless le impostazioni della fotocamera per ogni feed.