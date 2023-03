iPhone: primo modem proprietario con processo a 3 nm da TSMC

Da tempo si discute delle intenzioni di Apple di adoperare un modem 5G proprietario per gli smartphone e a quanto pare i tempi saranno maturi a partire da iPhone 16. Il modem verrà realizzato da TSMC con processo a 3 nm, il quale consente di utilizzare transistor ancora più piccoli aumentando l’efficienza energetica.

iPhone: il primo modem 5G proprietario sarà di TSMC

Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, la produzione del modem dovrebbe venire avviata nel corso della seconda metà dell’anno corrente e, come anticipato, ad occuparsene sarà TSMC, il gruppo di Taiwan che collabora da tempo con la “mela morsicata” e già realizza i processori per i suoi dispositivi.

Per la realizzazione del modem verrà sfruttato il processo a 3 nm, ma visto e considerato che Apple ha prenotato l’intero impianto dedicato di TSMC, in linea generale questo andrà a influenzare l’intera produzione nei prossimi anni. I primi SoC a sfruttarlo dovrebbero essere gli Apple A17 Bionic che saranno implementati sugli iPhone 15 Pro e gli M3 dei futuri Mac e iPad di fascia alta.

Apple, insomma, desidera essere totalmente indipendente per quel che concerne i componenti che utilizza nei suoi dispositivi, al fine di garantirsi una maggiore autonomia di progettazione, e proprio per questo sono ormai anni che sta investendo in maniera sempre più intensa in ricerca e sviluppo.

Da notare che gli iPhone 14 attualmente in carica integrano un modem Qualcomm Snapdragon X65 5G, mentre per i prossimi iPhone 15 è previsto l’impiego del Qualcomm Snapdragon X70.

