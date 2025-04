iPhone: pulsanti aptici per i futuri modelli

Apple sta continuando a prendere in considerazione l’idea, ampiamente vociferata in passato, di proporre, in futuro, i pulsanti a stato solido con feedback tattile per i suoi iPhone. Lo si apprende da un nuovo report del noto leaker “Instant Digital” sul social media cinese Weibo.

iPhone: pulsanti a stato solido con feedback tattile in futuro

In base a quanto riferito nelle scorse ore, dunque, Apple starebbe ancora investendo risorse nel perfezionamento di questa tecnologia, anche se al momento il progetto risulta essere in una fase di pausa strategica.

Il costo di produzione non rappresenta l’ostacolo per l’adozione dei pulsanti aptici. Il vero “cruccio” sarebbero piuttosto le cosiddette mistouches, ovvero i tocchi involontari o non perfettamente rilevati. Apple avrebbe rilevato che la risposta fornita da questi pulsanti non è ancora in grado di garantire un’esperienza perfettamente prevedibile, come invece ci si aspetta dai classici tasti meccanici.

In base a ciò, il team di ingegneri della “mela morsicata” starebbe ridefinendo il design tattile dei pulsanti, cercando di trovare un buon compromesso tra affidabilità, comfort e risposta sensoriale. La questione non è soltanto tentare di replicare al meglio la pressione, ma anche e soprattuto quella di offrire un’esperienza che sia familiare e convincente per l’utente, senza un movimento fisico reale.

L’attuale design dei pulsanti su iPhone è integrato direttamente nel telaio, senza rimbalzo quando avviene la pressione, ma l’azienda sta apparentemente cercando di replicare più da vicino l’esperienza di un pulsante meccanico tradizionale.

I vantaggi sono la semplicità e la riduzione dell’usura meccanica, consentendo agli utenti di distinguere tra una pressione leggera e una pressione ferma per attivare diverse funzioni.