iPhone SE 3: previste 30 milioni di unità spedite

Dopo tanta attesa e soprattutto dopo tante indiscrezioni, nei giorni scorsi Apple ha finalmente presentato iPhone SE 3, il nuovo smartphone “low cost” dell’azienda che proprio per la sua natura più economica e per le sue specifiche non da top di gamma sembra essere destinato a riscuotere gran successo tra coloro che non intendono rivolgersi a device più costosi, ma comunque capaci di offrire prestazioni di buon livello.

iPhone SE 3: per il 2022 sono previste 30 milioni di unità vendute

A conferma della cosa, giunge il report degli analisti di Digitimes, secondo il quale nel 2022 ormai inoltrato saranno venduti circa 30 milioni di iPhone SE 3 in tutto il mondo, vale a dire ben 5 milioni in più rispetto alle unità totalizzate dal modello lanciato nel 2020 nel suo primo anno di commercializzazione.

Una delle caratteristiche chiave che permetterebbe al dispositivo di affermarsi sul mercato è la presenza della connettività 5G, in special modo al di fuori del territorio cinese, dove la connettività in questione è diventata ben radicata. Anche il design più tradizionale, caratterizzato dalla presenza del tasto Home fisico e del Touch ID, dovrebbe dare il suo contributo in tal senso.

Facendo previsioni di spedizioni inferiori, però, l’azienda della “mela morsicata” avrebbe preparato componenti per meno di cinque milioni di iPhone SE nel primo trimestre del 2022. Per il prossimo trimestre, invece, le spedizioni dovrebbero arrivare a quota 11 milioni di unità con volumi che resterebbero pressoché identici pure nel corso del terzo trimestre, prima dell’inevitabile rallentamento in vista dell’arrivo sul mercato di Phone 14, atteso per l’autunno.