iPhone SE 3, ricavi record anche nel 2022

Dopo numerose indiscrezioni e tanta attesa da parte dei consumatori, la scorsa settimana Apple ha finalmente presentato il nuovo iPhone SE 3, il “melafonino” più economico della serie che proprio per questo e per il suo non esse “pro” è riuscito a far breccia nel cuore degli utenti sin dalla sua prima comparsa sul mercato avvenuta anni addietro. Il successo, a quanto pare, è destinato a ripetersi anche per l’edizione più recente del dispositivo.

iPhone SE 3: per il 2022 è previsto il record di 35 milioni di unità vendute

Stando infatti a quanto riferito dall’analista Amit Daryanani, le vendite del nuovo iPhone SE supereranno quota 35 milioni di pezzi nel 2022, grazie soprattutto all’inclusione della connettività 5G, resa possibile dal SoC A15 Bionic e dal modem sotto la scocca del dispositivo. Il chip dovrebbe a sua volta essere indice di ulteriore crescita della domanda, considerando che va a posizionare lo smartphone su un livello di potenza superiore a quello offerto da altri device della stessa fascia di prezzo.

Tenendo conto del prezzo di vendita di iPhone SE 3 (in Italia si parte da 529 euro) e il numero delle vendite previste, il dispositivo dovrebbe fruttare ad Apple entrate annuali fino a 20 miliari di dollari. Inoltre, il quantitativo di unità vendute di iPhone SE 3 dovrebbe rappresentare fino al 5% delle proiezioni delle entrate dell’azienda di Cupertino per l’anno corrente, il che costituisce un dato decisamente impressionante.

Qualora le previsioni in questione dovessero effettivamente rivelarsi corrette, sarà un notevole vantaggio per gli investitori Apple, poiché la società continuerà a stabilire la sua leadership nella fascia più alta del segmento degli smartphone, ma andrà a fare breccia anche in quella più economica del mercato.