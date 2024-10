iPhone SE 4: Apple inizia a reperire i display OLED

Stando a quelle che sono le notizie fornite alla redazione di DigiTimes provenienti dalla catena di approvvigionamento taiwanese, Apple ha iniziato a procurarsi i display OLED per il suo iPhone SE 4. Questo sta pertanto a significare che il momento del lancio diventa sempre più vicino.

iPhone SE 4: Apple comincia a reperire i display OLED

Andando più in dettaglio, il DigiTimes riferisce che il colosso di Cupertino ha iniziato a procurarsi i pannelli per il suo iPhone SE 4 da BOE e altri produttori cinesi. Queste informazioni si allineano con diversi report precedenti che indicavano che BOE avrebbe fornito display OLED per il prossimo iPhone SE.

Sempre a proposito di iPhone SE 4, all’inizio di questa settimana Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che il dispositivo sarà rilasciato all’inizio del prossimo anno. Il giornalista si aspetta che lo smartphone abbia un design simile a quello dell’iPhone 14, incluso uno schermo da bordo a bordo con tacca, il che suggerisce che supporterà il Face ID.

Gurman si aspetta altresì che il nuovo iPhone SE supporti Apple Intelligence, il che dovrebbe stare ad indicare un incremento della RAM a 8 GB. Ricordiamo che Apple Intelligence è attualmente limitata a iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e a tutti i modelli di iPhone 16.

Considerando il fatto che, come anticipato, il nuovo iPhone SE dovrebbe basarsi su iPhone 14, il dispositivo dovrebbe avrebbe un display OLED da 6,1 pollici, contro il modello attuale che porta in dote uno schermo LCD da 4,7 pollici. Altre caratteristiche precedentemente vociferate includono una porta USB-C e il pulsante Azione.