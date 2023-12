iPhone SE 4 avrà la batteria di iPhone 14

Sulla base delle più recenti indiscrezioni diffuse dalla redazione di MacRumors, il futuro iPhone SE 4, di cui si discute ormai già da tempo e a più riprese, potrebbe portare in dote un componente di notevole rilevanza appartenente ad iPhone 14: la batteria.

iPhone SE 4 con batteria da 3279 mAh di iPhone 14

Andando più nello specifico, pare che alcuni prototipi parzialmente assemblati di iPhone SE 4 siano stati visti equipaggiati con batterie agli ioni di litio con numero di modello A2863, un componente che il colosso di Cupertino ha già usato in passato.

Anche la documentazione di progettazione interna conferma questo cambiamento. La batteria stessa presenta una capacità migliorata di 3279 mAh rispetto all’attuale ‌2018 mAh di iPhone SE‌ 3.

A quanto sembra, dunque, Apple intende utilizzare parti esistenti per cercare di ridurre i costi per lo sviluppo di iPhone SE‌ di quarta generazione. La realizzazione di nuovi componenti per ‌iPhone SE‌ 4 comporterebbe infatti dei costi aggiuntivi di ricerca e sviluppo per Apple, per cui l’uso di una batteria esistente aiuterebbe a mantenere la relativa convenienza del dispositivo rispetto ad altri modelli di “melafonino” offerti dall’azienda. Il tutto è in perfetta linea con le precedenti decisioni della “mela morsicata” riguardo all’‌iPhone SE‌, visto e considerato che il modello‌ di seconda generazione utilizzava la stessa batteria del vecchio ‌iPhone‌ 8.

È però bene tenere a mente che tutti i dettagli emersi sino ad ora sarebbero pre-produzione, per cui, messo che il tutto sia effettivamente veritiero, non è da escludere che alla fine Apple possa avere de ripensamenti e che possa apportare modifiche anche all’ultimo minuto sui suoi device.