iPhone SE 4: fotocamera simile ad iPhone 7 Plus

Il prossimo anno, Apple dovrebbe lanciare sul mercato iPhone SE 4, la nuova e tanto chiacchierata versione del suo smartphone “low cost”. I rumors suggeriscono che il dispositivo avrà un nuovo design simile a quello di iPhone 14, ma stando alle più recenti indiscrezioni pare che la configurazione della fotocamera sarà ispirata a quella di iPhone 7 Plus.

iPhone SE 4: comparto fotografico ispirato a quello di iPhone 7 Plus

Nelle scorse ore, infatti, il tipster Sonny Dickson ha condiviso su X la foto di una cover per iPhone SE 4, o quantomeno spacciata per tale, che consente di scoprire come dovrebbe presentarsi la configurazione del comparto fotografico del prossimo smartphone “economico”di Apple, ricordando, appunto, quello di iPhone 7 Plus.

Ciò suggerisce che sebbene iPhone SE in generale possa essere basato sul design di iPhone 14, il dispositivo non verrà fornito con la medesima configurazione della fotocamera. Per cui, non ci sarà una fotocamera ultrawide, ma un sensore primario da 48 MP, lo stesso di iPhone 15.

Continuando a osservare la foto della cover trapelata si intuisce altresì che il dispositivo verrà fornito con una configurazione a doppia fotocamera, ma le fotocamere potrebbero essere posizionate orizzontalmente.

Ricordiamo che report precedenti hanno lasciato intendere che iPhone SE 4 dirà addio al Touch ID in favore del Face ID e che avrà un display OLED da 6,1 pollici. Per mantenere bassi i contenuti, la “mela morsicata” dovrebbe utilizzare parti legacy simili a quelle adoperate per iPhone 13 e 14. Inoltre, iPhone SE 4 sarebbe più potente di iPhone 15 base e 15 Plus per il fatto che supporterebbe le funzionalità di Apple Intelligence.