iPhone SE 4 potrebbe avere la Dynamic Island

La maggior parte delle indiscrezioni attualmente circolanti in Rete in merito ai futuri modelli di smartphone Apple fa riferimento ad Phone 16, ma in realtà nei programmi dell’azienda ci sarebbe pure un iPhone SE 4. Le ultime voci a tal proposito sono state quelle relative alla batteria, mentre nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli in merito al design.

iPhone SE 4 con Dynamic Island e non solo

In base a quanto reso noto, mentre la quasi totalità dei rumor concorda sul fatto che il prossimo iPhone SE avrà un design simile al modello standard di iPhone 14, che ha una tacca per il Face ID, il noto leaker MajinBu afferma che il dispositivo presenterà invece la Dynamic Island.

Oltre alla Dynamic Island, MajinBu afferma che il prossimo iPhone SE potrebbe avere una fotocamera posteriore verticale come quella ipotizzata per iPhone 16 e iPhone 16 Plus, ma con un obiettivo invece di due. Sempre tenendo conto delle informazioni che sono state condivise in queste ore, il microfono posteriore e il flash LED sarebbero posizionati sotto l’obiettivo della fotocamera in un bump a forma di pillola.

Da tenere presente che il prossimo iPhone SE dovrebbe essere lanciato nel 2025, vale a dire circa tre anni dopo il rilascio del modello attuale. Considerando quindi che alla commercializzazione manca ancora molto tempo, non è assolutamente da escludere che sino a quel momento le caratteristiche del dispositivo possano continuare ad essere modificate e che quindi quanto appreso sino ad ora possa alla fine non corrispondente a quanto verrà effettivamente proposto da Apple.