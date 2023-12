iPhone SE: il primo modello diventa vintage

Da tempo si parla del probabile lancio di un iPhone SE di quarta generazione, ma nel frattempo il primo modello è appena entrato nella lista, ormai sempre più ricca e variegata, dei prodotti vintage di Apple. Il dispositivo, infatti, è giunto sul mercato sette anni fa, a marzo 2016, ed è uscito dal listino a settembre del 2018.

iPhone SE è vintage

iPhone SE di prima generazione manteneva il design di iPhone 5s, ma poteva contare sul SoC Apple A9 utilizzato per iPhone 6s e 6s Plus, ed era basato nativamente su iOS 9.3.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Apple definisce “vintage” i prodotti che non sono più in commercio da cinque anni. Sono invece contrassegnati come obsoleti quelli che sono usciti la listino da sette anni. La differenza tra le due categorie consiste sostanzialmente nel tipo di assistenza che la “mela morsicata” continua ad offrire.

Infatti, i prodotti vintage possono essere riparati direttamente da Apple o presso centri autorizzati in base alla disponibilità dei ricambi, mentre i prodotti obsoleti non possono essere più riparati da canali ufficiali e in caso di problemi occorre rivolgersi a servizi di riparazione di terze parti, ammesso che siano disponibili dei ricambi.

Da tenere presente che unitamente ad iPhone SE, anche iPad Pro da 12,9 pollici è entrato a far parte della lista dei prodotti vintage.

Il dispositivo venne annunciato dal colosso di Cupertino durante la WWDC 2017 e rispetto alla precedente generazione aveva un display dotato di tecnologia HDR, un refresh variabile sino a 120 Hz e luminosità sino a 600 nits.