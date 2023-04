iPhone SE: nuovo modello nel 2025 con modem 5G Apple

Per vedere il prossimo modello di iPhone SE di Apple, quello di quarta generazione, sarà necessario attendere sino al 2025 e molto probabilmente il dispositivo presenterà le medesime fattezze di iPhone 13 o iPhone 14 per quel che concerne il piano estetico.

iPhone SE: nel 2025 con modem 5G proprietario

Quello descritto poc’anzi è lo scenario designato nel corso delle ultime ore dall’analista Jeff Pu della Haitong International Securities, secondo cui, appunto, Apple starebbe sviluppando questa nuova generazione di smartphone. Ad essere particolarmente interessante è però anche e soprattutto il fatto che, sempre a detta dell’analista, “sotto il cofano” dovrebbe figurare il già chiacchierato modem 5G proprietario, realizzato con un processo a 4nm da TSMC.

Il modem, almeno in una fase iniziale, dovrebbe godere del solo supporto alle bande sub-6 GHz e non ci sarà il supporto alla tecnologia mmWave.

Apple ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel nel 2019, nel tentativo di progettare un modem proprietario per iPhone, il che ridurrebbe la dipendenza dell’azienda da Qualcomm. Non è tuttavia chiaro se un modem prodotto in proprio possa presentare dei vantaggi pure per gli utenti rispetto al passato, come prestazioni 5G più veloci e una migliore efficienza energetica.

Ricordiamo che l’attuale iPhone SE, giunto sul mercato a marzo del 2022, utilizza un modem Snapdragon X57 con supporto 5G sub-6GHz, ha un display da 4,7 pollici e un tasto home con Touch ID.

Da tenere presente che in precedenza l’analista Kuo aveva previsto che la produzione di masse di iPhone SE di quarta generazione sarebbe iniziata nella prima metà del 2024, mentre Pu prevede un leggero ritardo.

