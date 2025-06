iPhone: tutte le evoluzioni del display fino al 2030

Il noto analista Ross Young di Counterpoint Research specializzato in tecnologia di display ha condiviso le sue proiezioni sul lungo termine riguardo l’evoluzione del display degli iPhone fino al 2030 e l’immagine realizzata dallo sviluppatore Filip Vabroušek, visibile in alto e più in dettaglio qui, consente di avere una visione concreta della cosa.

iPhone: ecco come evolvere lo schermo fino al 2030

Andando maggiormente in dettaglio, secondo Young, come già anticipato qualche giorno addietro, il modello iPhone 18 Pro che arriverà nel 2026 manterrà la Dynamic Island, ma sarà sensibilmente più compatta, grazie al fatto che parte dei componenti del Face ID saranno integrati direttamente sotto lo schermo. Questa piccola rivoluzione sul fronte tecnico consentirà di recuperare spazio e portare avanti l’evoluzione estetica degli smartphone Apple.

Per quanto concerne l’iPhone del 2027, Young ritiene che il dispositivo per il 20° anniversario di Apple continuerà a presentare una Dynamic Island, ma più piccola.

Young prevede poi che nel 2028 Apple metterà tutti i componenti di Face ID sotto il pannello, lasciando solo la fotocamera selfie come un ritaglio in stile perforato nell’angolo in alto a sinistra del display. Niente di totalmente invisibile, ma ci si avvicina molto. È insomma una soluzione a metà strada, che va tuttavia a migliorare nettamente l’esperienza d’uso e quella visiva.

La svolta arriverà ben tre anni dopo, nel 2030, con un iPhone caratterizzato dal tanto chiacchierato e atteso design a tutto schermo, con un pannello uniforme, senza isole, senza fori, senza compromessi.

Da notare che nell’immagine in alto è stata inclusa anche un’ipotesi estetica lanciata dal giornalista Mark Gurman: vetro curvo e bordi sottilissimi per il modello del 2027. Young non ha confermato questa parte, ma ha approvato comunque l’immagine, il che indica che una parte del concept è allineata alle sue previsioni.