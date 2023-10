iPhone: un bug fa consumare troppa batteria con Apple Watch

Apple ha da poco rilasciato agli sviluppatori la beta 3 di iOS 17.1 e stando a quanto comunicato viene risolto un bug che influiva sulla durata della batteria dell’iPhone se abbinato a un Apple Watch con watchOS 10.1.

iPhone: la beta 3 di iOS 17.1 risolve il bug con watchOS

Andando più in dettaglio, secondo l’azienda di Cupertino, gli utenti potrebbero notare un aumento del consumo energetico quando un Apple Watch con watchOS 10.1 in versione beta viene accoppiato con un iPhone con iOS 17.0. Lo stesso può verificarsi se un iPhone con iOS 17.1 in versione beta viene accoppiato con un Apple Watch con watchOS 10.0.

Al momento non ci sono dettagli su cosa abbia causato di preciso questo bug e soprattutto se sia stato uno dei motivi in base ai quali iPhone 15 Pro è stato soggetto a surriscaldamento.

Ovviamente, gli utenti che usano la beta di iOS 17.1 e watchOS 10.1 dovrebbero provvedere ad aggiornare il prima possibile all’ultima relase per ottenere la correzione del bug in questione.

Da tenere presente che nelle note di rilascio di iOS 17.1 beta 3 viene indicato che gli utenti farebbero bene ad aggiornare quanto prima pure per far fronte a un bug che causa l’arresto anomalo dell’app Wallet all’avvio.

Correzione di bug a parte, iOS 17.1 porta alcune nuove funzionalità su iPhone. Ad esempio, gli utenti che usano Apple Music noteranno un nuovo pulsante per i brani preferiti, nonché opzioni per personalizzare la grafica di una playlist. L’aggiornamento aggiunge pure una nuova opzione per spegnere il display in modalità standby dopo 20 secondi e c’è un nuovo interruttore in Impostazioni che consente di scegliere di utilizzare i dati cellulari per completare i trasferimenti AirDrop.