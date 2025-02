iPhone: uno pieghevole e uno con nuovo design nel 2026

Dopo il recentissimo iPhone 16e, questo autunno il colosso di Cupertino toglierà i veli ai nuovi iPhone 17, ma già circolano informazioni riguardo la gamma ancora futura, quella che verrà lanciata il prossimo anno. Infatti, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito nelle scorse ore che per il 2026 Apple sta lavorando a due nuovi design di iPhone mai visti prima.

iPhone: due design totalmente inediti nel 2026

Andando maggiormente in dettaglio, secondo il noto giornalista Apple starebbe lavorando al design di un iPhone pieghevole, che andrebbe a segnare l’ingresso dell’azienda nel mercato dei foldable, e a quello totalmente inedito di un secondo smartphone in merito a cui attualmente si sa ancora molto poco.

Per quanto concerne il pieghevole, indiscrezioni a tal proposito circolano ormai da molto tempo e il ritardo rispetto alla concorrenza potrebbe essere dovuto alla necessità di Apple di perfezionare il più possibile la tecnologia, visto e considerato che tende a lanciare prodotti solo quando è sicura di poter offrire un’esperienza utente superiore rispetto agli standard attuali.

In merito all’iPhone con un design totalmente inedito, Mark Gurman non ha rivelato molte informazioni, ma le ipotesi più plausibili sono che possa trattarsi di un dispositivo senza porte e senza tasti optando per una soluzione basata su MagSafe e pulsanti a stato solido, oppure di un iPhone “Ultra” con un form factor completamente diverso dai modelli Pro pensato per i professionisti e gli utenti più esigenti.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, il 2026 potrebbe pertanto rappresentare l’anno più rivoluzionario per l’iPhone dai tempi del primo modello del 2007.