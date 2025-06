IPTV e Pezzotto: le multe devono continuare e le Big Tech collaborare

La lotta allo streaming pirata è un tema molto caldo in questi giorni. Infatti, è di alcune ore fa la notizia che Google sta collaborando con AGCOM. Tuttavia, gli addetti ai lavori sostengono che contro IPTV e Pezzotto illegali le misure devono inasprirsi.

Nello specifico, da una parte l’idea è quella di continuare con le multe agli utenti finali. Dall’altra, la richiesta esplicita è di una maggiore collaborazione da parte delle Big Tech. Nonostante una certa collaborazione, la strada sembra ancora molto lunga, anche se gli attori di questa guerra sostengono sia urgente trovare soluzioni condivise nella legalità.

Su questo tema si è espresso in modo chiaro l’Amministratore Delegato di DAZN, piattaforma che tra le altre è la vittima più colpita da IPTV e Pezzotto illegali. Nello specifico, durante la seconda giornata del Festival della Serie A, in un incontro moderato dal direttore di Calcio e Finanza, Luciano Mondellini, Stefano Azzi ha dichiarato:

“Il tema del maggiore intervento da parte nostra c’è perché vogliamo investire di lungo periodo. Va enfatizzato l’ultimo miglio che serve a togliere quella fascia di popolazione che lo fa per moda. E poi c’è un tema di rischi che è stato completamente cancellato, che le persone non hanno ancora capito. Quando sono partite le multe è stato un giorno molto importante non per la finalità repressiva, ma per la finalità educativa di questa cosa. Dobbiamo solo continuare, così passerà quel livello di educazione molto importante“.

IPTV e Pezzotto: l’AD della Lega Serie A ha picchiato duro

Sul tema IPTV e Pezzotto illegali, l’AD della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha picchiato duro: “Sulla pirateria c’è interesse crescente, frutto della comprensione del fatto che sia un fenomeno che può travolgere il sistema. Se non riusciamo a bloccare questa emorragia e le persone che pensano di rubare il segnale, difficilmente avremo la possibilità di reperire le risorse che sostengono il nostro sistema“.

Sul tema multe ha commentato: “Chi commette questi reati lascia una traccia indelebile e la GdF può raggiungere la persona, che riceve un cartellino rosso e la multa sale a 5.000 euro. Questa attività repressiva andrà avanti e saranno decine di migliaia le multe che verranno comminate nei prossimi mesi“.