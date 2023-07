IPTV e pezzotto, stretta anti-pirateria passa al Senato

Lo scorso marzo la proposta di legge contro IPTV e pezzotto, concepita per contrastare la pirateria di eventi sportivi, film e serie TV, è passata all’unanimità alla Camera dei Deputati lasciando la decisione al Senato. La lotta contro la pirateria audiovisiva prosegue da anni ormai, ma solo da oggi le autorità avranno più potere nei confronti dei furbi che sventolano la Jolly Roger digitale. Il Senato della Repubblica ha infatti dato il via libera all’unanimità alla stretta contro l’IPTV.

Giorni contati per la pirateria con IPTV e pezzotto

Con il via libera del Senato la proposta diventa legge a tutti gli effetti e permetterà all’AGCOM di intervenire molto più rapidamente nei confronti delle trasmissioni via Internet di eventi sportivi in diretta, film e serie TV, a costo zero nonostante siano normalmente accessibili previo pagamento di un abbonamento a una piattaforma. Con più poteri, l’Autorità potrà bloccare ogni trasmissione illecita entro 30 minuti dall’avvio, arrestando l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi dei fornitori del servizio.

Coloro che effettueranno la riproduzione dei contenuti, li rivendono tramite piattaforme illegali come il cosiddetto “pezzotto” ed eseguono pratiche di camcording potranno ricevere sanzioni da 2.582 a 15.493 Euro e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, ha dichiarato: “La pirateria provoca danni enormi per l’economia italiana, con 1,7 miliardi di minori ricavi, valutando i settori indotti collegati. Queste procedure illegali inoltre provocano oltre 300 milioni in meno di entrate fiscali e una perdita di quasi 10mila posti di lavoro. Con questa legge si sanzionano sia penalmente che attraverso l’aumento degli importi delle multe la pirateria cinematografica, audiovisiva e editoriale”.