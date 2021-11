IPVanish VPN: risparmia il 73% su 2 anni di anonimato su Internet

IPVanish continua a proporre sul mercato quella che definisce la sua “migliore offerta dell’anno” sull’omonima VPN. Per tutti coloro che desiderano navigare online in massima sicurezza e tutelando la propria privacy, evitando a terzi di rintracciare le proprie attività in rete, si tratta di uno sconto davvero interessante. Per le prossime ore potrete infatti ottenere 2 anni di servizio a 2,92 Dollari al mese, ovvero 69,98 Dollari complessivi.

IPVanish VPN: cosa offre e dettagli offerta Cyber Monday

Per il Cyber Monday 2021, dunque, IPVanish va a sfidare altre offerte della concorrenza con un servizio comunque sicuro e competitivo. Esattamente come i servizi rivali, IPVanish si avvale dei protocolli WireGuard, OpenVPN, IPSec, PPTP, IKEv2 e L2TP, oltre che della crittografia AES a 256 bit. Ovviamente, non manca la politica no-log (ovverosia, i gestori del servizio Virtual Private Network non registrano alcun dato sull’attività dei clienti online).

Sfruttando una rete di più di 1.900 Server in oltre 75 Paesi potrete visualizzare film, serie TV e contenuti sportivi non accessibili in Italia in massima sicurezza. In aggiunta, otterrete la tanto desiderata protezione del vostro indirizzo IP, nascondendolo per non essere rintracciati in qualsiasi momento. I dispositivi compatibili sono moltissimi: PC Windows, macOS e Linux, smartphone Android e iOS, ChromeOS, router e Amazon Fire TV sono tutti supportati. Un importante vantaggio di IPVanish è il fatto che potrete utilizzare il servizio su un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente!

Nella giornata odierna, dunque, potrete acquistare IPVanish VPN al 73% in meno, ovvero a 2,92 Dollari al mese. Il pagamento avverrà in unica soluzione e sarà effettuabile con carte di credito, debito e PayPal. In caso di insoddisfazione, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Questa è un’offerta davvero imperdibile, se si considera che a ottobre lo sconto era del 70%. Insomma, valutate attentamente tutte le alternative ora disponibili in sconto sul mercato!