Guerra in Iran e insider trading: l'ombra su Polymarket

Il regime iraniano cadrà entro il 30 giugno? , Il prossimo leader supremo dell’Iran? . Sono due delle domande in primo piano sulla pagina principale di Polymarket. La piattaforma è ancora sconosciuta al grande pubblico italiano, ma negli Stati Uniti già da tempo sta attirando attenzione, critiche e soprattutto denaro. Si presenta come il più grande mercato delle previsioni al mondo , in realtà è un sito di scommesse che permette di puntare i propri soldi su qualsiasi cosa, anche sulla guerra.

L’attacco all’Iran e le scommesse su Polymarket

Nei giorni scorsi sono stati piazzati 529 milioni di dollari sulla tempistica dell’attacco all’Iran. La società di analisi Bubblemaps ha rilevato che sei account appena creati sono stati capaci di guadagnare un milione di dollari indovinando il 28 febbraio. Per la sua stessa natura e per l’anonimato che lo caratterizza, il portale mostra inevitabilmente il fianco ai pericoli dell’insider trading.

Non è un caso isolato. Oltreoceano c’è anche il concorrente Kalshi che fa qualcosa di molto simile. Il suo CEO ha dichiarato proprio nel fine settimana che il sito non accetta puntate sulla morte di qualcuno. Il motivo è presto detto: c’è chi ha iniziato a speculare sull’uccisione del leader Ali Khamenei.

Lanciata nel 2020, Polymarket è nata come una piattaforma legata all’ambito delle criptovalute, ma ha ben presto cambiato il suo target per includere previsioni e scommesse su ambiti che spaziano dai match sportivi agli indicatori economici, fino alla politica. Altri eventi sui quali mettere il proprio denaro in questo momento sono l’andamento di Bitcoin, l’ipotesi che gli USA possano confermare l’esistenza degli alieni entro il 2027 o invadere Cuba nel 2026.

Alcuni paesi come la Francia l’hanno messa ufficialmente al bando. Ha un legame diretto con la famiglia Trump, avendo ingaggiato il figlio del presidente Donald Jr come consulente, dopo che la sua società 1789 Capital ha investito nel progetto.