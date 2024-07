iRobot Roomba i8: Aspirapolvere con Lavapavimenti a prezzo SPECIALE

Un aiutante che in casa ti fa sudare di meno. iRobot Roomba Combo i8 è un piccolo gioiello capace di aspirare e lavare i pavimenti. Proprio in questa stagione in cui qualunque azione ti costa una fatica immane è il prodotto su cui puntare. Pratico e semplice da gestire, hai anche l’app sullo smartphone che semplifica ogni cosa.

Uno sconto del 16% fa scendere il prezzo su Amazon. Ottima offerta se stavi considerando l’acquisto di un prodotto del genere. Se sei interessato non perdere questa occasione ma anzi, collegati al volo in pagina per completare l’acquisto con un click a soli 399,90€. Puoi pagare sia con rate che con finanziamento.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

iRobot Roomba i8, un elettrodomestico 2 in 1 per non fare più tutto da solo

Pratico e facile da gestire. Hai a disposizione l’applicazione sul tuo smartphone per poter scegliere modalità, orari e zone da pulire ma anche i comandi vocali visto che è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. iRobot Roomba i8 è un piccolo gioiellino capace di alleviare i tuoi compiti e di farti trovare la casa sempre pulita. Naturalmente può pulire varie tipologie di pavimento senza problemi.

Al suo interno ha dei sensori super avanzati per potersi muovere con facilità in casa. Non si ribalta, non rimane bloccato in mezzo agli ostacoli ma anzi, li riconosce e li supera in modo dignitoso. Qualora tu abbia delle zone off limits, puoi segnarle attraverso l’app ed evitare che il robot si possa avvicinare in principio. Perché sì, la prima volta che lo metti in azione, il robot parte con il suo giro di scoperta e poi ti restituisce una mappa sullo smartphone che rende la gestione ancora più semplice.

Forza di aspirazione suprema per poter eliminare polvere ma anche briciole, capelli e peli di animali. Abbina il pannetto in microfibra per lavare i tuoi pavimenti e avere casa pulita in un’unica passata mentre tu ti rilassi.

Collegati al volo su Amazon dove lo sconto del 16% ti fa portare a casa iRobot Roomba i8 a soli 399,90€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia