Iron First: come vedere la serie in streaming

La serie Iron First è in esclusiva streaming su Disney+. Le due stagioni fin qui realizzate raccontano la storia di Danny Rand, un esperto di arti marziali con l’abilità di evocare il potere del Pugno d’Acciaio. Scomparso durante l’adolescenza e ritenuto morto in un incidente aereo, è tornato in circostanze misteriose ed è determinato a riprendere il controllo dell’azienda di famiglia.

Guarda in streaming la serie Iron First

Senza anticipare troppo per non rovinare alcuna sorpresa, riportiamo di seguito la sinossi pubblicata dalla piattaforma e il trailer realizzato da Marvel in occasione dell’uscita dei primi episodi. Si tratta del quarto show che conduce al crossover The Defenders.

Di ritorno nella nativa New York dopo essere stato creduto morto per più di 15 anni, il miliardario Danny Rand deve confrontarsi con il passato e con i propri demoni.

La serie è arrivata in un primo momento su Netflix, che ne ha poi deciso la cancellazione dopo la seconda stagione. Così, è sbarcata nel catalogo di Disney+. Sono in totale 23 gli episodi disponibili, con una durata che varia da 50 a 61 minuti. Il rating attribuito è 18+.

A interpretare il protagonista principale è Finn Jones. Fanno parte del cast anche Jessica Henwick, Jessica Stroup, Tom Pelphrey, Ramón Rodríguez, Sacha Dhawan, Rosario Dawson, David Wenham, Simone Missick e Alice Eve. L’idea originale è di Scott Buck, il soggetto è stato curato da Roy Thomas e Gil Kane.

È possibile attivare un abbonamento a Disney+ con prezzi a partire da 5,49 euro, scegliendo la formula Standard con Pubblicità che supporta la riproduzione simultanea da due dispositivi e la risoluzione 1080 Full HD. In alternativa ci sono le opzioni Standard e Premium che eliminano qualsiasi interruzione, introducono il download e il supporto al 4K Ultra HD.

