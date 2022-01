Iscriviti al programma BEST di Bitpanda e ricevi dei bonus

Bitpanda è uno degli exchange e broker di cui parliamo spesso qui su Punto Informatico che è in fase di espansione. Proprio in questi giorni è arrivato dal punto di vista degli investimenti a superare le 1000 azioni listate, fornendo agli investitori gli strumenti su cui investire in modo diversificato, qualsiasi fosse la loro strategia.

A fronte di questo troviamo azioni, indici, commodities, materie prime e tanti altri prodotti finanziari per diversificare il proprio portafoglio e scegliere con cura quali possono essere i settori a cui esporsi, anche tramite ETF ad esempio.

Inoltre è stato lanciato un programma fedeltà che permette di fatto di guadagnare dall’utilizzo della piattaforma oltre a quelli che possono essere i potenziali rendimenti relativi agli investimenti. Con il programma BEST a cui ci si può iscrivere gratuitamente all’interno della piattaforma si possono ricevere dei bonus in denaro, a fronte di sconti o altro tipo di incentivo.

Bitpanda ha anche un suo token specifico che in questo caso in base al tipo di possesso permette di entrare in una serie di livelli che danno accesso a sconti differenti sulle commissioni in termini di punti percentuali, cosa non da poco soprattutto per chi fa operazioni di continuo.

La piattaforma si adatta sia all’utente novizio che può investire a partire da 1€ che a quello esperto che può trovare numerose opportunità per far fruttare i propri capitali. In questo momento i principali indici sono in una fase di ritracciamento, cosa che potrebbe rivelarsi buona per un’entrata scaglionata.

Anche su Bitpanda è possibile confrontarsi con utenti e discutere in compagnia degli altri investitori in che momento ci si trova per i mercati, e dalla condivisione nascono anche spunti interessanti.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi