IT-alert, oggi test in Lombardia: i comuni interessati

Sono ripresi i test per il sistema IT-alert e oggi, martedì 5 novembre 2024, tocca a coloro presenti in alcuni comuni della Lombardia ricevere un messaggio. Avverrà alle ore 10:00 di questa mattina, nei territori di Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Cassano d’Adda, Fara Gera d’Adda, Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda.

Questo il messaggio visualizzato sul display degli smartphone, accompagnato da un suono dal volume piuttosto elevato.

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST