ITA Airways, ecco il nuovo volo Roma-Bangkok: ottieni il 20% di sconto

Bangkok: la chiamano la metropoli delle contraddizioni, un intreccio tra cultura e tradizioni millenarie e modernità sempre più marcata. Sicuramente, la capitale della Thailandia è una meta affascinante, da raggiungere almeno una volta nella vita: ora è più facile, con il nuovo volo diretto Roma-Bangkok di ITA Airways. Scopri come ottenere, fino al 18 novembre, uno sconto del 20% per volare sulla nuova tratta.

Come funziona la promozione Roma-Bangkok

Acquistando dal 15 al 18 novembre un biglietto Economy (inclusa la tariffa Light), Premium Economy o Business Class per volare verso Bangkok, in una data compresa tra il 1° marzo e il 23 ottobre 2025, riceverai il 20% di sconto inserendo il codice promo BANGKOK20 (tutto in maiuscolo) nell’apposito campo, in fase di acquisto.

Il volo partirà con una frequenza di cinque volte a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica) fino al 27 marzo 2025, che scenderà a tre volte settimanali dal 30 marzo al 23 ottobre (martedì, giovedì e domenica). Nel biglietto sono sempre inclusi accessorio, bagaglio a mano e bagaglio in stiva (quest’ultimo, però, non per chi viaggia in tariffa Economy Light).

Come inserire il codice sconto? Scegli il tuo volo dalla pagina ufficiale di ITA Airways, entro il 18 novembre, per viaggiare verso Bangkok tra il 1° marzo e il 23 ottobre 2025. Dopodiché, clicca su “Hai un codice sconto?” e inserisci il codice promo BANGKOK20. Fai clic su “Applica” per visualizzare lo sconto, poi prosegui per completare l’acquisto. La promo è valida anche per prenotazioni contenenti più passeggeri, neonati e bambini inclusi.