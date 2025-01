Italia-Spagna (Kings League): dove vederla in streaming e a che ora

Italia oggi in campo per la seconda partita di Kings League World Cup Nations, il torneo di Calcio a 7 con regole da videogioco ideato da Piqué e che sta conquistando i giovanissimi, dove affronterà la Spagna. Una partita decisiva perché gli azzurri hanno bisogno della vittoria per non uscire anzitempo dalla competizione e che si giocherà alle ore 17: potrai vederla in streaming su NOW.

Cosa c’è da sapere su Italia-Spagna di Kings League

L’Italia si gioca il tutto per tutto per questo si prepara a schierare due debuttanti di lusso come Leonardo Bonucci, anche capitano, e il portiere Emiliano Viviano. Maglia da titolare anche per Ciccio Caputo, il terzo dei giocatori chiave entrato a gara in corso nella sfida persa contro il Giappone.

Presenze di lusso anche dall’altra parte, dato che in casa spagnola i key player a disposizione di coach Dani Romo sono Alex Guti, Alberto De La Bella e Javi Espinosa.

La Kings League nasce nel gennaio del 2023 in Spagna ideato da Piqué, ex calciatore della nazionale spagnola e del Barcellona, in cerca di idee per far avvicinare al calcio i giovanissimi sfruttando il potere dei social e di piattaforme come Twitch e YouTube. Obiettivo raggiunto con un format particolare, in una sorta di calcio a 7 in cui le due squadre possono sfruttare 6 carte da giocare, come se fosse un videogioco. Queste carte possono fornire bonus speciali come un calcio di rigore, un gol doppio per 4 minuti, uno shootout e altri ancora.

La partita tra Italia e Spagna, valevole per il passaggio del turno, si giocherà come detto alle ore 17 presso la KL Arena di Milano e potrai vederla in diretta TV su Sky e in streaming sui canali social della Kings League e su NOW.