Italia-Spagna, semifinale Europei: come vederla in streaming

Tutto pronto: chiudete le valigie, si va a Wembley! Questa sera a partire dalle ore 21 vivremo la sentitissima semifinale degli Europei, con due squadre pronte a mettere in campo non solo una gran partita, ma anche il gusto del bel gioco. L'Italia di Mancini e la Spagna di Luis Enrique si sfidano per l'accesso alla Finale, ma arrivano con due percorsi differenti: immacolato quello italiano, tormentato quello spagnolo. Tuttavia questa è l'Italia risorta dalle ceneri del corso precedente, mentre la Spagna sta rinnovando con successo un parco giocatori sempre di altissima qualità. Tutto ciò lo seguiremo sempre di più in streaming, la nuova vera dimensione dello spettacolo del Calcio su smartphone e tv.

Italia-Spagna: come seguire la semifinale di Euro 2020 in streaming

Se non hai una tv e un divano a disposizione, ci sono due possibilità per seguire l'Italia in streaming ovunque tu sia:

RaiPlay

Sky Go

Nel primo caso si può accedere alla diretta tramite il sito RaiPlay o tramite l'app ufficiale (quest'ultima è caldamente consigliata in virtù dell'interfaccia e della stabilità dello streaming); nel secondo caso è possibile sfruttare la visione gratuita del canale Sky Calcio che in questo periodo consente di accedere gratuitamente alla visione via satellite e via streaming di tutte le partite degli Europei: il download dell'app e l'inserimento dei propri dati cliente sono sufficienti per abilitare l'avvio della diretta.

Se vuoi trasmettere in tv o su un proiettore la partita puoi sfruttare strumenti come la Fire TV Stick o Google Chromecast, connettendoli alla rete Wifi e sfruttandoli per proiettare i contenuti RaiPlay.

Lo spettacolo inizierà in anticipo con quello che dovrebbe essere un omaggio a Raffaella Carrà, personaggio caro tanto al mondo italiano quanto a quello spagnolo. La commozione lascerà quindi spazio allo spettacolo sportivo, che tutta Europa è pronta ad ammirare per intravedere quella che sarà la prima finalista di questo bellissimo campionato europeo “Euro 2020“.

Se sei all'estero e vuoi seguire la partita con telecronaca italiana, potrai approfittare di Sky Go nel caso tu sia un abbonato Sky Italia, ma non potrai invece utilizzare RaiPlay in virtù del blocco del flusso video fuori dal nostro Paese. In questo caso puoi comunque aggirare l'ostacolo utilizzando una VPN (qui tutte le istruzioni).

Il pericolo degli streaming

Se guardi la partita in streaming, attenzione ad un particolare: è consigliabile isolarsi adeguatamente dal mondo esterno, dalle notifiche dello smartphone, dai suoni provenienti dalle case vicine e quant'altro: lo streaming è infatti in ritardo di circa 30 secondi rispetto al segnale televisivo tradizionale e questo potrebbe portare ad indesiderati spoiler esterni su quanto sta accadendo. Sentire un boato da lontano potrebbe essere pericoloso per la propria esperienza di tifosi.

Guardare la partita in streaming, insomma, è estremamente comodo, ma al tempo stesso ha questa piccola controindicazione da tenere in considerazione (il consiglio varrà anche per Serie A e Champions League che verranno).